13:44, 8 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание ЕС навсегда заморозить активы страны

Депутат Журова назвала неприемлемой пожизненную заморозку активов России ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Пожизненная заморозка российских активов со стороны Европейского союза (ЕС) неприемлема, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией на соответствующее желание объединения она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ЕС захотел навсегда заблокировать российские активы, используя лазейку, чтобы сделать это без согласия всех стран сообщества.

«Я думаю, что это неприемлемо. В любом случае мы пойдем судиться по этому поводу. Это банальное воровство, по-другому не сказать. Готовы ли они на себя брать такую ответственность, проголосуют ли люди за такое решение — просто украсть чужие деньги? Вроде как они такие все из себя законопослушные», — высказалась депутат.

До этого в МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов. Такие действия создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях, заявили в дипведомстве.

