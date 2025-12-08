В России отреагировали на желание ЕС навсегда заморозить активы страны

Пожизненная заморозка российских активов со стороны Европейского союза (ЕС) неприемлема, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией на соответствующее желание объединения она поделилась с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что ЕС захотел навсегда заблокировать российские активы, используя лазейку, чтобы сделать это без согласия всех стран сообщества.
«Я думаю, что это неприемлемо. В любом случае мы пойдем судиться по этому поводу. Это банальное воровство, по-другому не сказать. Готовы ли они на себя брать такую ответственность, проголосуют ли люди за такое решение — просто украсть чужие деньги? Вроде как они такие все из себя законопослушные», — высказалась депутат.
До этого в МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов. Такие действия создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях, заявили в дипведомстве.