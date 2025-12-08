Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:09, 8 декабря 2025Наука и техника

Все iPhone подешевели в одной стране

CNMO: Apple снизила цены на iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, но только в Китае
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Компания Apple официально снизила цены на все флагманские смартфоны в Китае. На это обратило внимание издание CNMO.

В начале декабря американский IT-гигант объявил о скидах на флагманские смартфоны iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Девайсы подешевели на 300 юаней, или около 3,3 тысячи рублей. Журналисты медиа подчеркнули, что Apple пошла на такой шаг только в Китае. При этом обычно компания удерживает цены на гаджеты на одном уровне на протяжении всего жизненного цикла устройств.

С учетом скидок iPhone 17 Pro стоит на местном рынке 8699 юаней (95 тысяч рублей), iPhone 17 Pro Max — 9699 юаней (105 тысяч рублей). Скидки будут актуальными до 14 декабря. При этом у сторонних китайских ретейлеров цены на смартфоны Apple могут быть ниже официальных — благодаря различным программам субсидирования.

Специалисты CNMO отметили, что новые смартфоны Apple оказались очень популярны в Китае. Они подчеркнули, что если эта тенденция сохранится, то корпорация Тима Кука достигнет рекордных показателей на одном из важнейших для себя рынков.

Ранее аналитики сервиса SellCell заявили, что iPhone Air подешевел больше остальных смартфонов на вторичном рынке. Снижение цены перепродажи связывают со снижением популярности ультратонкого устройства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

    Трехлетняя девочка стала одной из десятков пострадавших во время нападения в аэропорту

    В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

    Стоимость цветного металла достигла исторического максимума

    Врач объяснила причины вздутия и неприятного запаха изо рта

    В МВД назвали российский регион с наибольшим количеством подростков-преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok