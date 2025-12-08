RusVesna: Удар авиабомбы по энергообъекту отключил свет в Краматорске

Авиабомба отключила свет в Краматорске. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Местные жители сняли момент прилета фугасной авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по украинскому энергообъекту. «Авиабомба выключила свет в оккупированном ВСУ Краматорске», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в городе Гуляйполе.

До этого сообщалось, что российские войска наносят массированные удары фугасными авиабомбами по Гуляйполю в Запорожской области. Подчеркивается, что огневое воздействие на подразделения Вооруженных сил Украины не прекращается ни на час.