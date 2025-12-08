Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:50, 7 декабря 2025Бывший СССР

Бывшие украинские заключенные подрались за еду на позициях «Азова»

РИА Новости: Пленный из ВСУ Прытов рассказал о дерущихся за еду военных «Азова»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Экс-заключенные дрались между собой за еду, находясь на позициях националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом журналистам РИА Новости рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Прытов.

Военнослужащий рассказал, что оказался на позиции вместе с бывшими заключенными. При этом там не хватало еды, что буквально порождало насилие в их среде.

Как уточняется, видео с пленным есть в распоряжении издания.

Ранее пленный ВСУ Андрей Прытов сообщил, что бойцы «Азова» по приказу пробежали через минное поле и погибли. Он заявил, что их заставляли не обращать внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил об «очень дорогой» расплате Украины за удары по России

    Одну европейскую страну не пригласили на саммит по Украине

    Бывший вратарь сборной Франции оценил игру Сафонова в ПСЖ

    На Западе раскрыли план Британии против России

    Белоруссия назвала цель провокации Литвы с беспилотником

    Пленный рассказал о служивших в «Азове» иностранных наемниках

    Нидерланды экстренно подняли истребители для перехвата неопознанного дрона

    На Украине рассказали об открывшейся «охоте» на Ермака

    Глава крупнейшего банка США предупредил о последствиях ослабления Европы

    Президент Чехии пригрозил России «жесткими мерами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok