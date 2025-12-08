РИА Новости: Пленный из ВСУ Прытов рассказал о дерущихся за еду военных «Азова»

Экс-заключенные дрались между собой за еду, находясь на позициях националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом журналистам РИА Новости рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей Прытов.

Военнослужащий рассказал, что оказался на позиции вместе с бывшими заключенными. При этом там не хватало еды, что буквально порождало насилие в их среде.

Как уточняется, видео с пленным есть в распоряжении издания.

Ранее пленный ВСУ Андрей Прытов сообщил, что бойцы «Азова» по приказу пробежали через минное поле и погибли. Он заявил, что их заставляли не обращать внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались.