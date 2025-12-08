Реклама

Директор Долиной анонсировал новые песни артистки на фоне скандала

Директор Долиной заявил, что из-за скандала певице придется начать все с нуля
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что после скандала с продажей квартиры певице придется начинать все с нуля. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

Пудовкин подчеркнул, что исполнительница продолжает выполнять все, что запланировано в ее рабочем графике. В том числе Долина собирается выпустить новые песни и новые программы. «Честно скажу, тут тот самый случай, когда надо все начинать с нуля», — заявил директор артистки.

Представитель Долиной также призвал посетителей ее концертов «видеть правду», а не читать в социальных сетях комментарии с призывами к отмене певицы. «Не отменяй, да не отменен будешь», — указал Пудовкин. Он также добавил, что главным в сложившейся ситуации остается «здоровье Ларисы Александровны».

Ранее сообщалось, что Долина указала на неосмотрительность Полины Лурье при покупке ее квартиры. В иске артистка отметила, что Лурье должна была проявить разумную осмотрительность при заключении сделки. Однако она «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства», которые очевидно свидетельствовали «об искажении воли истца».

