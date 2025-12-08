Дмитриев опубликовал опрос о Зеленском

Дмитриев опубликовал опрос, нужно ли Зеленскому прочитать мирное предложение США

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал опрос о том, нужно ли президенту Украины Владимиру Зеленскому прочитать мирное предложение США по урегулированию конфликта. Соответствующий пост он сделал в соцсети Х.

«Стоит ли Зеленскому прочитать мирное предложение США?», — задал он вопрос пользователям.

Спустя час после публикации 80 процентов проголосовали за вариант «да». Итоги голосования будут подведены через сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве поведением Зеленского. Глава американской администрации рассказал, что его немного разочаровал тот факт, что глава Украины не ознакомился с его мирным планом.