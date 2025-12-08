Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:06, 8 декабря 2025Мир

Дмитриев опубликовал опрос о Зеленском

Дмитриев опубликовал опрос, нужно ли Зеленскому прочитать мирное предложение США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал опрос о том, нужно ли президенту Украины Владимиру Зеленскому прочитать мирное предложение США по урегулированию конфликта. Соответствующий пост он сделал в соцсети Х.

«Стоит ли Зеленскому прочитать мирное предложение США?», — задал он вопрос пользователям.

Спустя час после публикации 80 процентов проголосовали за вариант «да». Итоги голосования будут подведены через сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве поведением Зеленского. Глава американской администрации рассказал, что его немного разочаровал тот факт, что глава Украины не ознакомился с его мирным планом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал признание о конфликте на Украине

    В Раде высмеяли Зеленского из-за вскрывшейся подробности о мирном плане США

    Совбез ООН проведет заседание по Украине

    Дмитриев опубликовал опрос о Зеленском

    В новой доктрине безопасности США увидели важный сигнал

    Названа усиливающая чувствительность поза в сексе

    Объяснена неуловимость мух

    Лидер культовой музыкальной группы высказался об успехе Пугачевой

    Еще два столичных аэропорта приостановили работу

    Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok