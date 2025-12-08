Глава РФПИ Дмитриев призвал Европу прислушаться к папочке Трампу

Европейским лидерам стоит прислушаться к президенту США Дональду Трампу и спасти страны собственного региона. С таким призывом выступил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в аккаунте в социальной сети Х.

«Команда авторучки [экс-президента США Джо] Байдена полностью управляла Брюсселем, толкая Европейский союз на неправильный путь (...). Теперь бюрократы ЕС резко "расхотели вмешательства США" под руководством папочки Трампа. Пора послушать папочку и спасти Европу», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

25 июня генсек НАТО Марк Рютте в шутливой форме назвал Трампа «папочкой». Позже он объяснил высказывание тем, что американский лидер «заслуживает всех похвал».

Затем Трамп выпустил лимитированную серию футболок с его портретом и надписью DADDY («папочка»).