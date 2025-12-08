Слова Долиной о Лурье сравнили с обвинением жертвы изнасилования

Военкор Коц: Слова Долиной о Лурье сравнимы с обвинением жертвы изнасилования

Слова Ларисы Долиной, которая в иске к Полине Лурье, покупательнице ее квартиры, указала, что та сама была неосторожной, купив у нее квартиру, сравнимы с обвинением в адрес жертвы изнасилования. Так две ситуации сравнил в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

Военкор напомнил заявление защиты Долиной о том, что Лурье не «проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности».

«Ну типа как после изнасилования говорят: "Сама виновата, юбка слишком короткая"», — заявил журналист. Он добавил, что рад, что сама отдавшая 112 миллионов мошенникам после нескольких месяцев общения с ними по телефону Долина проявила должную осторожность.

Ранее сообщалось, что с Долиной предложили поступить так же, как и с актером Михаилом Ефремовым.

Россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице деньги не вернули.