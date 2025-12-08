Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 8 декабря 2025Россия

Слова Долиной о Лурье сравнили с обвинением жертвы изнасилования

Военкор Коц: Слова Долиной о Лурье сравнимы с обвинением жертвы изнасилования
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Слова Ларисы Долиной, которая в иске к Полине Лурье, покупательнице ее квартиры, указала, что та сама была неосторожной, купив у нее квартиру, сравнимы с обвинением в адрес жертвы изнасилования. Так две ситуации сравнил в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

Военкор напомнил заявление защиты Долиной о том, что Лурье не «проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности».

«Ну типа как после изнасилования говорят: "Сама виновата, юбка слишком короткая"», — заявил журналист. Он добавил, что рад, что сама отдавшая 112 миллионов мошенникам после нескольких месяцев общения с ними по телефону Долина проявила должную осторожность.

Ранее сообщалось, что с Долиной предложили поступить так же, как и с актером Михаилом Ефремовым.

Россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице деньги не вернули.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об итогах работы США и Украины

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Раскрыта позиция российских военных по делу подвергнутого пыткам военкора Бентли

    В России высказались о тупике в переговорах о мире на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok