Экономика
09:38, 8 декабря 2025Экономика

Два новых участка М-12 станут платными

«Автодор» сделает платными два новых участка М-12
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Компания «Автодор» планирует сделать платными два новых участка трассы М-12 от Казани до Дюртюлей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правления Вячеслава Петушенко.

На платный проезд будут переведены обход пяти сел в Башкирии и обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане. Сейчас участками управляет Росавтодор и воспользоваться ими можно бесплатно, однако до конца 2025 года «Автодор» получит их в свое управление и оснастит элементами обустройства, после чего сделает платными.

По словам Петушенко, остальные участки трассы после дооснащения инфраструктурой останутся бесплатными. Он отметил, что перевод всех участков на платный режим привел бы к значительному увеличению нагрузки на местные дороги. Кроме того, по закону везде должен быть альтернативный бесплатный проезд, однако это условие можно выполнить не везде.

Ранее стало известно, что в ходе строительства скоростной трассы М-12 «Восток» (Москва — Казань — Тюмень) пострадали сотни километров дорог регионального и межмуниципального значения. На их восстановление может уйти около 12,8 миллиарда рублей.

