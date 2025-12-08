Экс-консультант Трампа Пападопулос: Санкции помогают сближению Китая и России

Единственным реальным последствием американских санкций против России является укрепление связей между Москвой и Пекином. Об этом заявил РИА Новости экс-консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

Он подчеркнул, что односторонние рестрикции только способствую сближению Китая и России.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что у США нет никаких причин для противостояния с Россией. По его мнению, Вашингтону следует поддерживать с Москвой хорошие отношения, чтобы предотвратить ее дальнейшее сближение с Китаем. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты своими действиями в вопросе украинского кризиса «подтолкнули россиян в объятия китайцев».