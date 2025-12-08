Реклама

01:34, 8 декабря 2025Бывший СССР

Ермаку назвали способ сбежать с Украины

Депутат Рады Дубинский посоветовал Ермаку сменить пол для побега с Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Ушедшему в отставку с поста главы офиса президента Украины Андрею Ермаку следует сменить пол для побега из страны. Такой совет ему дал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, «старая и некрасивая женщина» не привлечет к себе внимание на границе, после чего Ермак сможет отправиться в Таиланд, где «затеряется среди своих».

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский открыл «настоящую охоту» на Ермака. Он отметил, что главный вопрос сейчас заключается в том, позволит ли глава государства покинуть страну экс-чиновнику.

