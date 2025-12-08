Реклама

15:45, 8 декабря 2025Мир

Еврокомиссия продолжит обсуждать российские активы с одной страной

Еврокомиссия продолжит убеждать Бельгию согласиться на использование активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Artens / Shutterstock / Fotodom

Еврокомиссия (ЕК) продолжит обсуждать с Бельгией вопрос использования российских активов для финансирования Киева и убеждать ее согласиться на этот шаг. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пиньо, передает РИА Новости.

«Что касается репарационного кредита, обсуждения будут продолжаться вплоть до заседания Евросовета на следующей неделе», — заявила представитель ведомства.

По словам Пиньо, целью предстоящего заседания Евросовета является принятие окончательного решения по способам финансирования Киева в предстоящем году.

Ранее Еврокомиссия занялась подготовкой юридически оправданного выхода, который помог бы убедить Бельгию поддержать использование замороженных активов России.

