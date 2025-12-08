Европейский суд вынес вердикт в отношении оператора российского газопровода

Суд в Нидерландах отказался снять арест с активов оператора «Турецкого потока»

Окружной суд Амстердама отказался снять арест с активов принадлежащей российскому энергохолдингу «Газпром» компании South Stream Transport (SST), которая является оператором трубопровода «Турецкий поток». О вердикте европейской инстанции сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Поводом для подобного решения послужили споры между украинской энергокомпанией ДТЭК и российской стороной, которые начались после национализации снабжавшей электричеством Крым «Крымэнерго». Последняя принадлежала бизнесмену Ринату Ахметову.

В ноябре 2023 года Постоянная палата третейского суда в Гааге по требованию ДТЭК обязала Россию выплатить ДТЭК компенсацию убытков от экспроприации крымских активов. Сумма требований составила 207,8 миллиона долларов. В качестве обеспечительной меры Окружной суд Амстердама в июле 2025 года наложил арест на активы SST на счетах в нидерландском банке.

В августе того же года представители оператора «Турецкий поток» обратились в европейскую инстанцию с просьбой отменить вышеуказанную меру в отношении активов SST. Однако суд в конечном счете отклонил это требование, посчитав, что компания не смогла доказать, что арест активов представляет для нее серьезную проблему.

Ранее Окружной суд Гааги вынес аналогичный вердикт в отношении активов еще одной принадлежащей «Газпрому» компании — нидерландской Wintershall Noordzee. Инстанция наложила арест после соответствующего требования Ахметова. В начале сентября стало известно о решении российского энергохолдинга продать 50-процентную долю местной компании Mazarine Energy.