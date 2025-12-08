Реклама

Экономика
07:57, 8 декабря 2025Экономика

Семейную ипотеку россиянам начнут выдавать по-новому

Депутат Якубовский: С 1 февраля в России изменятся правила семейной ипотеки
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Lukmanul HM / Unsplash

С 1 февраля 2026 года в России начнут по-новому выдавать семейную ипотеку. Об изменении правил предоставления льготных кредитов рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, его слова передает РИА Новости.

С этого срока одна семья сможет получить только одну семейную ипотеку. «Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений», — пояснил депутат.

Якубовский напомнил, что раньше и муж, и жена могли оформить на себя отдельные льготные кредиты. Теперь такой возможности у россиян не будет — супруги смогут взять семейную ипотеку только вместе и один раз.

«Кроме того, закрываются так называемые "донорские схемы". Речь идет о случаях, когда льготную ипотеку оформляли на одного из родственников или знакомых, а квартиру затем быстро перепродавали. Такие операции превращали социальную программу в инструмент для заработка», — добавил парламентарий. По новым правилам привлечь созаемщиков можно будет лишь в том случае, когда доходов семьи недостаточно и она не пройдет по банковским требованиям без помощи родителей или близких.

При этом базовые условия, которые касаются доли первоначального взноса, ставки по кредиту и лимитов, останутся прежними. Депутат подчеркнул, что так программа должна стать более честной и адресной.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» захотели изменить условия семейной ипотеки, распространив льготные кредиты на все семьи с двумя и более детьми.

