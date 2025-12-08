В новых смартфонах Samsung нашли десятки уязвимостей

В смартфонах Samsung нашли 57 уязвимостей, для Galaxy S25 выпустили патч

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила крупный патч безопасности для смартфонов. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

По словам специалистов, патч анонсировали для всех смартфонов бренда, однако пока он оказался доступен только владельцам новых Galaxy S25. Первыми обновление получили пользователи из Южной Кореи. В материале говорится, что крупное обновление, устраняющее 57 уязвимостей, имеет размер почти 580 мегабайт.

В Samsung уточнили, что апдейт устраняет найденные уязвимости базовой операционной системы (ОС) Android, на которой работают все фирменные смартфоны. Шесть уязвимостей были отмечены как критические, десятки остальных — как высокорисковые. Большая часть системных брешей связана с Android, 11 уязвимостей — только со смартфонами Samsung.

К наиболее серьезным проблемам отнесли ошибку, из-за которой можно получить информацию за пределами выделенного буфера памяти системы биометрического контроля. Также нашли баг в Dynamic Lockscreen, из-за которого сторонние приложения могли получать доступ к скрытым файлам устройств.

Скорее всего, Samsung будет выпускать патч постепенно, разворачивая его между всеми пользователями в течение месяца.

В начале декабря журналисты издания ZDNet рассказали о выходе патча безопасности для Android, устраняющего более 100 уязвимостей. Проблемы касаются всех ОС, начиная с Android 13 и заканчивая Android 16.