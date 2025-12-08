Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:43, 8 декабря 2025Наука и техника

В новых смартфонах Samsung нашли десятки уязвимостей

В смартфонах Samsung нашли 57 уязвимостей, для Galaxy S25 выпустили патч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung выпустила крупный патч безопасности для смартфонов. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

По словам специалистов, патч анонсировали для всех смартфонов бренда, однако пока он оказался доступен только владельцам новых Galaxy S25. Первыми обновление получили пользователи из Южной Кореи. В материале говорится, что крупное обновление, устраняющее 57 уязвимостей, имеет размер почти 580 мегабайт.

В Samsung уточнили, что апдейт устраняет найденные уязвимости базовой операционной системы (ОС) Android, на которой работают все фирменные смартфоны. Шесть уязвимостей были отмечены как критические, десятки остальных — как высокорисковые. Большая часть системных брешей связана с Android, 11 уязвимостей — только со смартфонами Samsung.

К наиболее серьезным проблемам отнесли ошибку, из-за которой можно получить информацию за пределами выделенного буфера памяти системы биометрического контроля. Также нашли баг в Dynamic Lockscreen, из-за которого сторонние приложения могли получать доступ к скрытым файлам устройств.

Скорее всего, Samsung будет выпускать патч постепенно, разворачивая его между всеми пользователями в течение месяца.

В начале декабря журналисты издания ZDNet рассказали о выходе патча безопасности для Android, устраняющего более 100 уязвимостей. Проблемы касаются всех ОС, начиная с Android 13 и заканчивая Android 16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok