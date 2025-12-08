Реклама

Глава МИД Польши созвал экстренное совещание Совета стран Балтийского моря

Глава МИД Польши Сикорский: Я созвал экстренное совещание Совета стран Балтии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawid Zuchowicz.pl / Agencja Wyborc / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский созвал экстренное совещание Совета стран Балтийского моря. Об этом глава МИД страны написал в соцсети Х.

«Очевидная тема: европейская безопасность и война на Украине», — сказано в публикации.

В Совет государств Балтийского моря, помимо Польши, входят Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Германия и Европейская комиссия.

Ранее Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО. Об этом он заявил на конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств». Глава польского МИД назвал «плохой новостью», что Россия якобы «продолжает активно действовать в тех же водах», а предпринимаемые Москвой шаги, по его словам, «враждебны к Европе и Западу в целом».

