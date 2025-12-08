Реклама

09:36, 8 декабря 2025Россия

Глава Минздрава высказался об откладывающих деторождение россиянах

Мурашко: Россияне ставят здоровье под угрозу, откладывая деторождение
Елена Торубарова
Фото: MY STOCKERS / Shutterstock / Fotodom

Россияне ставят под угрозу репродуктивное здоровье, откладывая деторождение в пользу карьеры. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам главы Минздрава, существует целый ряд причин снижения рождаемости в стране, среди которых сокращение числа женщин фертильного возраста и изменение репродуктивных установок населения.

«Молодые люди откладывают деторождение, ставя в приоритет в молодом возрасте карьеру, не стремятся вступить в брак, и даже в браке далеко не всегда стремятся завести детей», — обозначил Мурашко.

Министр предупредил россиян, что откладывание рождения детей на более поздний срок может сказаться на ухудшении репродуктивного здоровья, а также создать риски возможных сложностей с деторождением в дальнейшем.

Ранее глава Минздрава оценил возможности россиян иметь детей. По его данным, факторы риска есть у 14,2 процента прошедших за последние 10 месяцев диспансеризацию граждан.

