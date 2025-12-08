Реклама

Глава Пентагона назвал себя «непослушным ребенком»

Марина Совина
Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP / Globallookpress.com

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что попал в «список непослушных детей» администрации президента США Дональда Трампа после скандала с утечкой переписки в мессенджере Signal. Его цитирует РИА Новости.

Министр добавил, что вместе с ним в списке находится министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. При этом, по его словам, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и глава национальной разведки Тулси Габбард не входят в перечень «непослушных детей».

В апреле стало известно, что Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по хуситам в чат Signal, в котором состояли его супруга, брат и адвокат. Также отмечалось, что шеф Пентагона использовал личный телефон для авторизации.

