Politico: Задержки поставок оружия союзникам ставят господство США под угрозу

Задержки в поставках американского оружия союзникам ставят господство США под угрозу. Об этом журналу Politico сообщил высокопоставленный сотрудник оборонной компании.

«Неудачи в осуществлении поставок вовремя ставят американское господство под угрозу», — рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

По его словам, длящиеся много лет перебои в оборонных поставках вынуждают европейских союзников Штатов думать об альтернативном импорте оружия из других стран. В качестве потенциального поставщика вооружений рассматривается Южная Корея, отметил он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские страны сейчас готовятся к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году.