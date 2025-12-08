Гулявшие по российскому курорту супруги сорвались с крутого склона в овраг

Спасатели эвакуировали семейную пару из оврага в Сочи

Семейная пара сорвалась с крутого склона на российском курорте. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел ночью 8 декабря в районе переулка Амбулаторный в Сочи. Гулявшие супруги были вынуждены обратиться за помощью в спецслужбы. Они упали в овраг, оказались в зарослях колючих кустарников и не смогли выбраться самостоятельно. При этом женщина получила травму колена.

Спасатели, используя альпинистское снаряжение, спустились к пострадавшим и эвакуировали их. Женщине наложили повязку на рану и передали сотрудникам скорой помощи. Мужчина отказался от госпитализации.

Ранее россиянин и украинка сорвались со скалы во время похода в Турции. Инцидент произошел в Аланье в районе реки Дим.