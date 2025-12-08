Реклама

Известная актриса снялась в прозрачном наряде у рождественской елки

Актриса Хелен Флэнаган снялась в откровенном наряде у рождественской елки
Карина Черных
Кадр: @hjgflanagan

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган снялась в откровенном наряде у рождественской елки. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика 35-летняя знаменитость предстала в черном шелковом халате. Затем она сняла его с себя и продемонстрировала на камеру фигуру в красном мини-платье без бретелей, оформленном большим атласным бантом. На размещенных кадрах видно, как сквозь прозрачную ткань изделия просвечивают черные стринги.

Кроме того, звезда «Холби Сити» попозировала в черных чулках и с ярко-красной помадой на губах. Ее эффектный образ дополнило кольцо, украшенное массивным бриллиантом.

В октябре Хелен Флэнаган устроила фотосессию в ультракороткой юбке.

