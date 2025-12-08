МИД Китая: Отношения КНР, России и Индии являются залогом мировой безопасности

Отношения Китая, России и Индии являются залогом мировой безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя визит российского президента Владимира Путина в Индию, передает ТАСС.

«Поддержание хороших отношений не только соответствует собственным интересам трех стран, но и способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире», — подчеркнул представитель ведомства.

Цзякунь отметил, что Россия, Китай и Индия представляют собой крупные экономики и играют важную роль на Глобальном Юге. По его словам, Пекин также готов к нормализации диалога с Нью-Дели.

Ранее издание Spiegel сообщало, что попытки европейских дипломатов вмешаться во внутренние дела Индии из-за недавнего визита Путина оскорбили Нью-Дели.