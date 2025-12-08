Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 8 декабря 2025Мир

Китай прокомментировал визит Путина в Индию

МИД Китая: Отношения КНР, России и Индии являются залогом мировой безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константина Завражина / kremlin.ru

Отношения Китая, России и Индии являются залогом мировой безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя визит российского президента Владимира Путина в Индию, передает ТАСС.

«Поддержание хороших отношений не только соответствует собственным интересам трех стран, но и способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире», — подчеркнул представитель ведомства.

Цзякунь отметил, что Россия, Китай и Индия представляют собой крупные экономики и играют важную роль на Глобальном Юге. По его словам, Пекин также готов к нормализации диалога с Нью-Дели.

Ранее издание Spiegel сообщало, что попытки европейских дипломатов вмешаться во внутренние дела Индии из-за недавнего визита Путина оскорбили Нью-Дели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас разбиты квартиры, нет отопления». В России десяткам беженцев из зоны СВО дали месяц на возвращение «откуда прибыли»

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Приложение Сбера появилось в AppStore

    Семь стран ЕС призвали фон дер Ляйен ускорить принятие решения по кредиту для Украины

    Под Москвой загорелось здание администрации

    Россияне раскупили почти все номера в люксовых отелях Египта на Новый год

    Названа самая популярная пластическая операция у мужчин

    Рейд «Пешеходный переход» пройдет в Москве 9 декабря

    Россиянка заявила об ожогах на теле сына после лечения в психоневрологическом диспансере

    Неожиданное действие Бритни Спирс с бюстгальтером попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok