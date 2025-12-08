Реклама

Экономика
13:59, 8 декабря 2025

Легендарный советский бренд возобновил производство

Фирма «Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок
Дмитрий Воронин

Фото: Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Фирма «Мелодия» в связи с высоким спросом возобновила выпуск виниловых пластинок на собственном заводе в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба легендарного советского бренда.

Отмечается, что первой пластинкой нового производства стала «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем», разработанная врачами ялтинского санатория в 1980-х. В партию также вошел релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом Disco Alliance группы Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан».

«Долгое время основным заводом в стране была Апрелевка — легендарное советское производство “Мелодии”. И для нас очень важно, что на этапе запуска производства винила рядом с нами был главный инженер Апрелевского завода Бадри Девишев», — прокомментировал гендиректор «Мелодии» Андрей Кричевский. В релизе также говорится, что в планах компании — расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний.

С 1964 года до начала 1990-х «Мелодия» была единственной звукозаписывающей компанией в стране. После распада СССР ее сначала сделали творческо-производственным объединением, а позднее преобразовали во ФГУП. В 2017-м «Мелодия» стала акционерным обществом, единственным владельцем которого было Росимущество. Три года спустя 100 процентов акций АО «Фирма Мелодия» были выкуплены ООО «Формакс» на аукционе за 329,6 миллиона рублей.

