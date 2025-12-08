Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 8 декабря 2025Мир

Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

Макрон: У нас на руках много козырей в вопросе переговоров по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии у Европы стратегических козырей в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает The Guardian.

«У нас на руках много козырей», — сказал французский лидер, рассуждая о вариантах развития событий для Европы и России.

Он также подчеркнул, что европейские страны продолжают поддерживать Украину и стремится к мирному разрешению конфликта. При этом, по словам Макрона, необходимо найти способ сблизить позиции Европы и США для того, чтобы выработать согласованный путь дальнейших действий.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудит «репарационный кредит» для Киева за счет замороженных российских активов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok