Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

Макрон: У нас на руках много козырей в вопросе переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии у Европы стратегических козырей в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает The Guardian.

«У нас на руках много козырей», — сказал французский лидер, рассуждая о вариантах развития событий для Европы и России.

Он также подчеркнул, что европейские страны продолжают поддерживать Украину и стремится к мирному разрешению конфликта. При этом, по словам Макрона, необходимо найти способ сблизить позиции Европы и США для того, чтобы выработать согласованный путь дальнейших действий.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудит «репарационный кредит» для Киева за счет замороженных российских активов.