17:36, 8 декабря 2025Бывший СССР

На Украине предрекли массовые протесты в крупных городах

Лубинец: На Украине могут пройти массовые протесты в крупных городах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: ViktoriaIvanets / Shutterstock / Fotodom

На Украине могут пройти массовые протесты в крупных городах. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, обвинив Россию в подготовке акций.

«По имеющейся информации, вражеские спецслужбы могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и Востока — Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в Киеве», — написал Лубинец.

По его словам, подобные протесты должны якобы стать инструментом дестабилизации политической ситуации и давления на политическое руководство, особенно на фоне мирных переговоров.

Ранее пленный украинский военный 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник рассказал о разгоне митингов во Львове с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными.

