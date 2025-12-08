Реклама

14:22, 8 декабря 2025

На Западе признали коррумпированность НАТО

Soir: Коррупция охватила институты ЕС и НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Коррупция охватила не только институты Евросоюза (ЕС), в особенности его дипведомство, но и НАТО. Об этом пишет бельгийская газета Le Soir.

«Власти Бельгии выдали ордер на арест консультанта итальянского происхождения, предположительно связанного с израильской группой Elbit Systems», — говорится в публикации.

По данным издания, в связи с начатым расследованием Агентство по обеспечению и закупкам НАТО приостановило контракты с израильским обороннымконцерном Elbit Systems. Известно что задержан как минимум один человек по подозрению в коррупции.

2 декабря полиция Бельгии обыскала частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в нецелевой растрате средств и мошенничестве задержали вице-президента Еврокомиссии и экс-главу евродипломатии Федерику Могерини.

Вместе с ней были задержаны один из директоров Европейского колледжа Чезаре Дзегретти и экс-генсек внешних связей ЕС Стефан Саннино.

