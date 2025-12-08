Реклама

Мир
15:15, 8 декабря 2025Мир

На Западе признали русское происхождение Одессы

Макгрегор: Одесса построена русскими и не имеет отношения к Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: AlexelA / Shutterstock / Fotodom

Город Одесса построен русскими и не имеет отношения к Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Одесса была основана русскими, построена русскими и покорена русскими при Екатерине Великой», — написал Макгрегор.

Экс-советник Пентагона добавил, что Одесса и Харьков «исторически являются русскими и не имеют никакого отношения к Украине». По его словам, Киев не сможет вернуть Одессу под свой контроль, если до нее дойдут российские войска. Свое заявление Макгрегор завершил фразой «заключите мир, глупцы».

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Одесса и Харьков перейдут под контроль России по итогам украинского конфликта.

