15:24, 8 декабря 2025Мир

Риттер: Единственный шанс Европы на выживание — покинуть корабль «Украина»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Европе необходимо дистанцироваться от Украины, чтобы получить шанс на выживание. Об этом заявил американский военный аналитик, экс-разведчик Скотт Риттер в соцсети X.

«Единственный шанс Европы на выживание — покинуть тонущий корабль под названием "Украина". Но политическая и экономическая элита Европы спровоцировала украинский кризис с целью расширения своей власти. Эти два явления неразрывно связаны между собой. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем», — написал он.

По словам Риттера, в результате политики собственных лидеров граждане европейских стран оказались «заперты под палубой без возможности добраться до спасательных шлюпок».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа планирует принять Украину в состав объединения к 2030 году, что может привести к началу прямого конфликта с Россией. Он также напомнил, что конфликт на территории одного из государств — членов Евросоюза автоматически обязывает другие страны объединения присоединиться к нему.

