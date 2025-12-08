Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:31, 8 декабря 2025Бывший СССР

Нарколог обратил внимание на несколько странных деталей в поведении Зеленского

Нарколог Шуров: Зеленский перед встречей с европейскими лидерами был рассеянным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с европейскими лидерами выглядел рассеянным. Его состояние оценил врач-нарколог Василий Шуров в беседе с изданием aif.ru.

Он отметил, что речь главы государства во время общения с прессой была смазанной, он делал паузы и переспрашивал. Нарколог, комментируя предположения о том, что причиной подобного поведения могла стать интоксикация, усомнился в этом.

«Понятно, что по сравнению с тем, когда у него белая пуля из носа вылетела, сейчас он выглядит, хоть и очень потасканно и удрученно, но в целом стабильно. (...) Учитывая весь контекст ситуации, что его просто сливают в унитаз, и далеко не золотой, конечно, будешь грустить. Я не вижу тут явных признаков интоксикации», — сказал он.

Ранее журналисты обратили внимание, что во время вечернего обращения к нации у Зеленского из рта или носа быстро выпала белая субстанция. Сразу после этого украинский лидер, не прерывая речь, шмыгнул носом. В сети предположили, что выпавшим «предметом» могла быть медицинская ватка, зубная пломба, слюна или наркотик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    Не желающим глотать сперму партнера женщинам предложили три горячие альтернативы

    Кремль раскрыл подробности о трансляции прямой линии Путина

    В Германии предложили последовать примеру Украины

    Вдоль границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения

    В России обозначили порядок выплат для уволившихся пенсионеров

    Цены на все iPhone рухнули

    Десяткам беженцев из зоны СВО дали месяц на возвращение «откуда прибыли»

    Нарколог обратил внимание на несколько странных деталей в поведении Зеленского

    Стали известны траты США на Украину в 2026 и 2027 годах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok