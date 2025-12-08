Нарколог Шуров: Зеленский перед встречей с европейскими лидерами был рассеянным

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с европейскими лидерами выглядел рассеянным. Его состояние оценил врач-нарколог Василий Шуров в беседе с изданием aif.ru.

Он отметил, что речь главы государства во время общения с прессой была смазанной, он делал паузы и переспрашивал. Нарколог, комментируя предположения о том, что причиной подобного поведения могла стать интоксикация, усомнился в этом.

«Понятно, что по сравнению с тем, когда у него белая пуля из носа вылетела, сейчас он выглядит, хоть и очень потасканно и удрученно, но в целом стабильно. (...) Учитывая весь контекст ситуации, что его просто сливают в унитаз, и далеко не золотой, конечно, будешь грустить. Я не вижу тут явных признаков интоксикации», — сказал он.

Ранее журналисты обратили внимание, что во время вечернего обращения к нации у Зеленского из рта или носа быстро выпала белая субстанция. Сразу после этого украинский лидер, не прерывая речь, шмыгнул носом. В сети предположили, что выпавшим «предметом» могла быть медицинская ватка, зубная пломба, слюна или наркотик.