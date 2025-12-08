Назван фаворит матча открытия чемпионата мира-2026

Букмекеры назвали сборную Мексики фаворитом матча открытия чемпионата мира-2026

Букмекеры назвали фаворита в матче открытия чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.​ Об этом сообщает Sports.

Букмекеры поставили на победу мексиканцев. Коэффициенты на победу команды составили 1,55-1,60, ничью — 3,50-4,10, а успех ЮАР — 6,30-7,30.

В официальных встречах команды играли дважды: в 2005 году на Кубке КОНКАКАФ Мексика уступила 1:2, а на ЧМ-2010 в ЮАР матч завершился вничью 1:1. В товарищеских играх мексиканцы дважды побеждали — 4:0 в 1993-м и 4:2 в 2000-м.​

Матч пройдет 11 июня 2026 года на стадионе «Ацтека» в Мехико.