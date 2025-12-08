Реклама

Наука и техника
07:45, 8 декабря 2025

Названа главная проблема американского B-21

19FortyFive: Главная проблема бомбардировщика B-21 — малые темпы производства
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters

Военно-воздушным силам (ВВС) США необходимы сотни новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider для возможного противостояния с Китаем, однако темпы производства самолетов слишком малые. Главную проблему B-21 назвал обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

Он подчеркнул, что в Китае рассредоточено большое количество аэродромов, а также ключевых промышленных и военных объектов. Чтобы быстро вывести из строя основные цели ВВС США потребуются сотни современных самолетов. Аналитики допускают, что для сдерживания Китая Вашингтону потребуется 150-200 новых B-21.

«Но промышленная реальность такова, что Northrop Grumman, скорее всего, может производить всего около дюжины сверхсложных B-21 в год, а это означает, что для выпуска двухсот или более самолетов потребуется почти два десятилетия», — подчеркнул Касс.

В сентябре блог The Aviationist писал, что второй бомбардировщик B-21 поднялся в воздух. Самолет совершил полет над объектом корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния) в сопровождении F-16.

