Названа самая популярная пластическая операция у мужчин

Хирург Ким назвала уменьшение груди популярной пластической операцией у мужчин

Операция по уменьшению груди является самой популярной у мужчин. Об этом рассказала пластический хирург Клаудия Ким в интервью изданию New York Post.

Ким утверждает, что гинекомастия в течение жизни затрагивает большинство мужчин. По ее словам, в большинстве случаев это происходит из-за гормонального дисбаланса в период полового созревания и проходит само собой по мере взросления.

Однако в некоторых случаях нарушение развивается у взрослых мужчин. Возможными причинами врач назвала употребление некоторых лекарств, ожирение, пристрастие к алкоголю или наркотикам. При этом, как утверждает Ким, выросшая во взрослом возрасте грудь может немного уменьшиться за счет сокращения жировой ткани при похудении, но полностью она не исчезнет.

Хирург добавила, что наблюдает рост интереса мужчин к операциям по уменьшению груди с 2020 года. Она объяснила этот факт тем, что эту проблему стали обсуждать более открыто в интернете.

Ранее диетолог Ренато Лобо порекомендовал мужчинам включить в рацион яйца, шпинат и лосось. По его словам, эти продукты оказывают положительное влияние на гормональный профиль, в том числе повышают уровень тестостерона.