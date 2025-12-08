Названа усиливающая чувствительность поза в сексе

Секс в позе «стоячая тачка» усиливает чувствительность женских гениталий. Об этом рассказала психотерапевт Рэйчел Райт, специализирующаяся на темах секса и отношений, в беседе с Men's Health.

Она отметила, что позиция «стоячая тачка» требует от партнеров гибкости и хорошей физической формы. Но именно это, по словам психотерапевта, и дает эффект ярких эротических ощущений. «Повышенная стимуляция может возникнуть за счет напряжения мышц ног и корпуса, что повышает чувствительность», — объяснила она.

Райт проинструктировала, что для выполнения этой позы женщине нужно встать на полу на четвереньки, а партнер в это время должен стоять сзади. Затем он поднимает бедра партнерши, так чтобы руками она упиралась в пол, а ногами обнимала его вокруг бедер. «Это положение максимально раскрывает таз и довольно радикально меняет траекторию проникновения», — заявила эксперт.

Ранее сексолог Кэти Шуберт назвала лучшие позы для секса в душе. По ее словам, наибольший комфорт обеспечивается, если заниматься любовью на полу душевой.