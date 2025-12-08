Реклама

Экономика
07:32, 8 декабря 2025

Названы сферы экономики России с самым сильным кадровым голодом

Тирских: Самый сильный кадровый дефицит в России ожидается в строительстве и IT
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ближайшие семь лет в России потребуется заменить примерно 12,2 миллиона специалистов. Сферы с самым сильным кадровым голодом назвала управляющий директор по суверенным и региональным «Эксперт РА» Татьяна Тирских, ее слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, самую серьезную нехватку персонала будут испытывать в обрабатывающей промышленности, строительном секторе, транспорте и логистике, медицине и социальной сфере, а также в IT-отрасли и ряде сервисных направлений. Особенно сильно дефицит рабочих рук будут испытывать в Москве, Московской, Ростовской областях, Ставропольском, Краснодарском, Пермском краях, Татарстане и других крупных индустриальных и быстрорастущих регионов.

Как заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, больше всего рабочих рук требуют в крупных агломерациях, тогда как наиболее тяжелое положение — в промышленно растущих субъектах, на новых территориях и на Дальнем Востоке, где кадровый голод усугубляется оттоком населения.

«В среднесрочной перспективе борьба за квалифицированных работников продолжится, а ключевой задачей станет не только привлечение новых сотрудников, но и оптимальное распределение кадров по профессиям и регионам», — добавил он.

Как ранее отмечали в регуляторе, на фоне растущих издержек спрос на новых сотрудников в целом по стране стал постепенно ослабевать. Эксперты объяснили подобную динамику в том числе исчерпанием ресурсов у компаний для дальнейшего расширения штата и найма. В сложившихся реалиях руководители ряда компаний сделали ставку на повышение эффективности труда действующих сотрудников вместо привлечения новых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
