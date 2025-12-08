Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Ильин: Новогодняя ночь будет снежной

Новогодняя ночь в Москве не будет лишена зимней атмосферы. О погоде в праздники aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам метеоролога, ночь с 31 декабря на 1 января окажется снежной. Снегопад будет идти и в течение дня, обещает Ильин.

Морозов в канун праздника не ожидается. В дневные часы столбики термометров будет держаться в диапазоне от нуля до минус 5 градусов.

В новогоднюю ночью температура в столице понизится до минус 7, отметил специалист. Днем 1 января она вновь поднимется до нуля-минус 5 градусов.

Куда ниже температура опустится еще в декабре — несмотря на аномальное тепло в течение месяца, ожидаются и периоды похолодания. Одна из таких волн придется на воскресенье, 14 декабря. Температура в этот день может упасть до минус 15 градусов, в особенности на востоке Московской области. Такие морозы будут сопровождаться недолгими снегопадами и метелями.