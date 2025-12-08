Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:20, 8 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Ильин: Новогодняя ночь будет снежной
Виктория Клабукова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новогодняя ночь в Москве не будет лишена зимней атмосферы. О погоде в праздники aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам метеоролога, ночь с 31 декабря на 1 января окажется снежной. Снегопад будет идти и в течение дня, обещает Ильин.

Морозов в канун праздника не ожидается. В дневные часы столбики термометров будет держаться в диапазоне от нуля до минус 5 градусов.

В новогоднюю ночью температура в столице понизится до минус 7, отметил специалист. Днем 1 января она вновь поднимется до нуля-минус 5 градусов.

Куда ниже температура опустится еще в декабре — несмотря на аномальное тепло в течение месяца, ожидаются и периоды похолодания. Одна из таких волн придется на воскресенье, 14 декабря. Температура в этот день может упасть до минус 15 градусов, в особенности на востоке Московской области. Такие морозы будут сопровождаться недолгими снегопадами и метелями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Кремль поприветствовал решение США по Украине

    Москвичам рассказали о вероятности формирования снежного покрова к Новому году

    Популярная российская блогерша столкнулась с преследованием

    Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

    Путин поставил правительству России шесть задач

    Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за съемку одного видео в Дубае

    Врач предупредила об опасности блесток и аэрозольного снега в Новый год

    В России собрались исключить бесконтрольный вывоз рублей из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok