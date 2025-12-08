Один из главных покупателей российского угля резко снизил закупки энергоресурса

Китай сократил закупки иностранного угля на 12 процентов в январе-ноябре

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года суммарные объемы закупок иностранного угля Китаем сократились на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном падении импорта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период покупатели из азиатской страны приобрели в общей сложности 431,67 миллиона тонн угля из-за границы. В стоимостном выражении показатель просел на 33,5 процента и опустился до отметки в 31,56 миллиарда долларов.

Россия является одним из ведущих поставщиков этого вида энергоресурсов на китайский рынок. Отечественные экспортеры в значительно степени зависят от сбыта продукции в КНР, особенно после потери европейского энергорынка. Вице-премьер Александр Новак ранее прогнозировал падение экспорта в этом направлении по итогам 2025-го в сравнении с прошлогодним показателем, который составил около 88 миллионов тонн.

Одной из причин снижения отгрузок российского угля в Китай стали импортные пошлины на этот энергоресурс, введенные властями азиатской страны. На фоне и без того высокой стоимости логистики эта мера стала еще одним ударом по кризисной отрасли. К концу 2025 года, отмечал исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин, суммарные убытки российских угольщиков могут достичь 350 миллиардов рублей. На этом фоне глава ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от экспорта этого энергоресурса в Китай и использовать топливо для других целей — например, для майнинга криптовалют.