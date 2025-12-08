Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:03, 8 декабря 2025Экономика

Один из главных покупателей российского угля резко снизил закупки энергоресурса

Китай сократил закупки иностранного угля на 12 процентов в январе-ноябре
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПошлины Китая

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года суммарные объемы закупок иностранного угля Китаем сократились на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном падении импорта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период покупатели из азиатской страны приобрели в общей сложности 431,67 миллиона тонн угля из-за границы. В стоимостном выражении показатель просел на 33,5 процента и опустился до отметки в 31,56 миллиарда долларов.

Материалы по теме:
«Так продолжаться не могло» 35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
«Так продолжаться не могло»35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
11 июля 2024
Уголь как драйвер экономики. Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
Уголь как драйвер экономики.Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
19 декабря 2024

Россия является одним из ведущих поставщиков этого вида энергоресурсов на китайский рынок. Отечественные экспортеры в значительно степени зависят от сбыта продукции в КНР, особенно после потери европейского энергорынка. Вице-премьер Александр Новак ранее прогнозировал падение экспорта в этом направлении по итогам 2025-го в сравнении с прошлогодним показателем, который составил около 88 миллионов тонн.

Одной из причин снижения отгрузок российского угля в Китай стали импортные пошлины на этот энергоресурс, введенные властями азиатской страны. На фоне и без того высокой стоимости логистики эта мера стала еще одним ударом по кризисной отрасли. К концу 2025 года, отмечал исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин, суммарные убытки российских угольщиков могут достичь 350 миллиардов рублей. На этом фоне глава ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от экспорта этого энергоресурса в Китай и использовать топливо для других целей — например, для майнинга криптовалют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

    В MAX прокомментировали сообщения о сбое

    У любительницы есть лягушек нашли червей в легких

    В Москве врачей обвинили в едва не лишившей карьеры восьмилетнюю гимнастку ошибке

    На Западе дали совет Зеленскому после слов Трампа

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Срезавший кожу с жены россиянин ушел на СВО

    Стало известно устройство власти на Украине после отставки Ермака

    В США оценили возможность бегства Зеленского в Израиль

    На Солнце произошла вспышка класса Х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok