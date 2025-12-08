Одновременный приезд в Москву Уиткоффа и Ван И назвали неслучайным

Шафир: Одновременный приезд в Москву Уиткоффа и главы МИД Китая Ван И неслучаен

Одновременный приезд в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Китая Ван И неслучаен, считает политолог Тимур Шафир. Свое мнение он высказал в эфире «Царьграда».

На то, что во время визита Уиткоффа в Россию приехал и глава китайского МИД Китая, обратила внимание ведущая канала Елена Афонина. Шафир в ответ выразил уверенность, что эти посещения наложились одно на другое неслучайно.

«В ситуации, когда определяется форма, структура нового мирового порядка, таких совпадений не бывает. И, кстати, спецпосланник американского президента улетел на родину, минуя Европу, хотел бы обратить на это особое внимание. Это как ничто другое подчеркивает то, что в будущем миропорядке, контуры которого сейчас только начинают появляться из тумана на горизонте, места влиянию Европейского союза нет и быть не может», — указал Шафир.

Стив Уиткофф и бизнесмен, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетали в Москву 2 декабря. Ван И посещал российскую столицу 1-2 декабря — сообщалось, что он участвовал в 20-м раунде стратегических консультаций по безопасности между РФ и КНР, и прилетал по приглашению секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

