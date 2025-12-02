Начинаются переговоры Путина и делегации США по Украине. В России объявили о важном дне для мира

Песков: В составе делегации США будут только Уиткофф, Кушнер и переводчик

После 17 часов по московскому времени в Кремле начнутся переговоры президента России Владимира Путина и делегации из США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что со стороны США на встречу прибудут спецпредставитель главы Штатов Стивен Уиткофф, зять американского президента Дональда Трампа, переговорщик по Украине Джаред Кушнер, а также их переводчик. При этом сами переговоры, по словам официального представителя Кремля, продлятся «столько, сколько потребуется».

Главной темой переговоров станут договоренности стран по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Президент Путин и господин Уиткофф будут иметь возможность обсудить достигнутые между Киевом и Вашингтоном договоренности относительно поиска путей урегулирования», — сообщил Песков.

Самолет делегации США (вверху) садится в аэропорту Внуково-2 к встрече Владимира Путина и Стивена Уиткоффа Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Переговоры в Москве назвали важным днем для мира

Российско-американские переговоры, которые пройдут в Кремле вечером 2 декабря, ознаменуют важный день, который может определить судьбу Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную программу Трампа на Украине Кирилл Дмитриев спецпредставитель президента России

В Кремле также отметили исключительную важность предстоящей встречи главы России и американских политиков. Песков сообщил, что перед встречей у российских переговорщиков и команды Дональда Трампа «была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной», чтобы достичь взаимопонимания по ряду вопросов.

Выбор переговорщиков Трампа по Украине объяснили

Трамп предпочел отправить на переговоры с Москвой своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, так как он сторонник «личной дипломатии». Так выбор переговорщиков от США объяснил источник CNN, связанный с американским Госдепартаментом.

«Трамп всегда неохотно отдавал себя в руки бюрократии и вместо этого полагался на "личную дипломатию"», — отметил бывший высокопоставленный чиновник ведомства, не пожелавший раскрывать свою личность.

Собеседник телеканала подчеркнул, что Трамп является не первым политиком в истории страны, который практикует подобное.

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф (слева направо) Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В России обозначили главный вопрос встречи Путина и Уиткоффа

Переговоры между Путиным и делегацией из США прежде всего будут посвящены территориальному вопросу. В этом убежден заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

И я думаю, что сейчас будут согласовывать именно те переговоры, которые были с украинской делегацией. (…) Территориальный вопрос абсолютно не был согласован. Я думаю, это будет основной темой встречи Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

Чепа подчеркнул, что эти переговоры должны «приблизить решение вопроса» по Украине еще сильнее. Он добавил, что у российской стороны исключительно позитивные ожидания от предстоящей встречи.