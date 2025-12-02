Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 2 декабря 2025Мир

Начинаются переговоры Путина и делегации США по Украине. В России объявили о важном дне для мира

Песков: В составе делегации США будут только Уиткофф, Кушнер и переводчик
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

После 17 часов по московскому времени в Кремле начнутся переговоры президента России Владимира Путина и делегации из США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что со стороны США на встречу прибудут спецпредставитель главы Штатов Стивен Уиткофф, зять американского президента Дональда Трампа, переговорщик по Украине Джаред Кушнер, а также их переводчик. При этом сами переговоры, по словам официального представителя Кремля, продлятся «столько, сколько потребуется».

Главной темой переговоров станут договоренности стран по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Президент Путин и господин Уиткофф будут иметь возможность обсудить достигнутые между Киевом и Вашингтоном договоренности относительно поиска путей урегулирования», — сообщил Песков.

Самолет делегации США (вверху) садится в аэропорту Внуково-2 к встрече Владимира Путина и Стивена Уиткоффа

Самолет делегации США (вверху) садится в аэропорту Внуково-2 к встрече Владимира Путина и Стивена Уиткоффа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Переговоры в Москве назвали важным днем для мира

Российско-американские переговоры, которые пройдут в Кремле вечером 2 декабря, ознаменуют важный день, который может определить судьбу Украины. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную программу Трампа на Украине

Кирилл Дмитриевспецпредставитель президента России

В Кремле также отметили исключительную важность предстоящей встречи главы России и американских политиков. Песков сообщил, что перед встречей у российских переговорщиков и команды Дональда Трампа «была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной», чтобы достичь взаимопонимания по ряду вопросов.

Материалы по теме:
«Вопрос остается нерешенным». Украина не согласовала с США гарантии безопасности на переговорах во Флориде
«Вопрос остается нерешенным». Украина не согласовала с США гарантии безопасности на переговорах во Флориде
1 декабря 2025
Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву
Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву
1 декабря 2025
«Это не связано с деталями сделки». США по просьбе Евросоюза убрали один пункт о будущем Украины. Чем это грозит России?
«Это не связано с деталями сделки». США по просьбе Евросоюза убрали один пункт о будущем Украины. Чем это грозит России?
28 ноября 2025

Выбор переговорщиков Трампа по Украине объяснили

Трамп предпочел отправить на переговоры с Москвой своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, так как он сторонник «личной дипломатии». Так выбор переговорщиков от США объяснил источник CNN, связанный с американским Госдепартаментом.

«Трамп всегда неохотно отдавал себя в руки бюрократии и вместо этого полагался на "личную дипломатию"», — отметил бывший высокопоставленный чиновник ведомства, не пожелавший раскрывать свою личность.

Собеседник телеканала подчеркнул, что Трамп является не первым политиком в истории страны, который практикует подобное.

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф (слева направо)

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф (слева направо)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В России обозначили главный вопрос встречи Путина и Уиткоффа

Переговоры между Путиным и делегацией из США прежде всего будут посвящены территориальному вопросу. В этом убежден заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

И я думаю, что сейчас будут согласовывать именно те переговоры, которые были с украинской делегацией. (…) Территориальный вопрос абсолютно не был согласован. Я думаю, это будет основной темой встречи

Алексей Чепазампред комитета Госдумы по международным делам

Чепа подчеркнул, что эти переговоры должны «приблизить решение вопроса» по Украине еще сильнее. Он добавил, что у российской стороны исключительно позитивные ожидания от предстоящей встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обвинил Украину в пиратстве и пригрозил отрезать ее от Черного моря. Россия будет мощнее бить по портам и судам

    В России нашли уникальное место жертвоприношений с множеством украшений

    На свадьбу приполз крупный питон

    Названы лучшие направления для ночных путешествий

    Кремль опубликовал первые кадры встречи Путина и Уиткоффа

    Уиткофф восхитился Москвой

    В Раде рассказали о дыре в бюджете Украины на 2026 год

    Россиянам назвали простой способ улучшить сон

    Зарубежную модификацию Су-25 назвали самой боеспособной

    Зеленский заявил о приближении к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok