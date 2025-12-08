Офицер ВСУ Алекс объяснил потерю Волчанска украинской армией

Потеря Волчанска является печальной историей для украинской армии. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«На направлении ситуация была напряженной весь год, просто противник проводил свои действия постепенно и планомерно, без резкой активизации», — написал украинский военный.

По его словам, падение города началось с проседания флангов ВСУ в направлении хуторов близ самого населенного пункта и с продвижения Армии России в сторону Синельниково и форсирования реки Волчья.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. За 18 месяцев боев за город Киев потерял 46 процентов личного состава.