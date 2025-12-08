Реклама

Наука и техника
02:02, 8 декабря 2025Наука и техника

Определен самый простой способ предотвратить болезни зубов

UA: Стоимость зубной щетки не влияет на качество очищения зубов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Поддержание здоровья полости рта зависит не от стоимости зубной щетки, а от того, как и сколько времени человек ею пользуется. Исследование о влиянии разных типов щеток и реальной продолжительности чистки на риск кариеса и заболеваний десен опубликовано на сайте Университета Амстердама (UA).

Анализ международных клинических данных показал: электрические щетки удаляют налет несколько эффективнее, но разница между моделями минимальна, тогда как решающим фактором остается время.

Две минуты дважды в день — оптимальный стандарт, подтвержденный исследованиями: за это время удаляется значительно больше налета, чем за одну минуту, а увеличение до трех минут почти не дает дополнительного эффекта.

По данным работы, пользователи ручных щеток чистят зубы в среднем менее полутора минут, тогда как обладатели электрических чаще достигают необходимого времени благодаря встроенным таймерам. Автор также выявил, что лишь треть стоматологических организаций публикует четкие и практичные рекомендации по уходу за зубами.

Ранее стало известно, что всего один стакан воды способен активировать естественные механизмы защиты полости рта уже в течение часа.

