Парень подарил книгу набожной девушке и был обвинен в дружбе с демонами

Пользователь Reddit с ником Ok_Climate_7210 пожаловался на свою девушку, категорически не разделяющую его литературные предпочтения. Причиной он назвал ее чрезмерную набожность.

«Она считает, что книги, которые я читаю, — это "колдовство", хотя эти книги — о психологии и личностном росте. Ее пастор сказал ей, что такие вещи, как гипнотерапия, медитация или практики подсознания — "происки дьявола". Та книга, с которой начала развиваться новая ссора — как раз о том, как применять принципы гипнотерапии в повседневной жизни. Каждый раз, видя ее в моих руках, она отпускала пассивно-агрессивные комментарии: "Не могу поверить, что ты приглашаешь демонов в наш дом" или "Неудивительно, что ты отдаляешься от Бога"», — написал автор.

После нескольких недель ему надоело выслушивать «гадкие замечания» своей девушки. Он взял эту же книгу, завернул в рождественскую подарочную бумагу и преподнес ей заранее, до праздника. Его возлюбленная сочла себя оскорбленной, заявив, что автор проявляет неуважение к ее религии, убеждениям и даже к пастору.

«Она ушла к подруге и теперь почти не разговаривает со мной, разве что рассказывает, как ей больно», — заключил автор, признав, что его поступок, возможно, «не самый взрослый».

