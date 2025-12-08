Пленный ВСУ Прытов заявил, что часть иностранных наемников «Азова» уничтожили

В националистическом батальоне «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией) служила группа иностранных наемников. Об этом журналистам РИА Новости рассказал пленный из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (бывший «Азов») Андрей Прытов.

Как уточнил он, в их числе был боец по имени Бруно Сантос, который попал туда по контракту. При этом часть из наемников была уничтожена. Ролик, на котором запечатлена беседа с пленным, есть в распоряжении издания.

По его словам, речь у Сантоса была на английско-русско-украинском, а всех его побратимов убили, поэтому «он остался почти один». «Он не выдержал — сдался или убежал», — отметил пленный. Прытов сложил оружие и сдался в плен российским войскам после того, как командование бывшего «Азова» избило его и отправило одного восстанавливать уничтоженную позицию. Это стало наказанием за помощь, которую он оказал раненым сослуживцам, выведя их в тыл.

Ранее пленный ВСУ Андрей Прытов рассказал, что бывшие украинские заключенные из-за нехватки еды дрались между собой. До этого он заявил, что бойцы националистического батальона по приказу пробежали через минное поле и погибли.