Появились подробности об изнасиловавших женщину на европейском курорте иностранцах

The Mirror: Мужчины отказались признать вину в изнасиловании женщины в Брайтоне

Три иностранца, которые обвиняются в изнасиловании женщины на пляже европейского курорта, отказались признать вину. Подробности дела появились у The Mirror.

Уточняется, что мужчины находились в Брайтоне, Великобритания, в статусе просителей убежища. Рано утром 4 октября они якобы напали на отдыхавшую на пляже 33-летнюю женщину и изнасиловали ее несколько раз. Свою вину иностранцы отрицают. Следующее заседание по делу назначено на март 2026 года.

Подсудимыми являются 20-летний египтянин Карин Аль-Данасурт, гражданин Ирана Абдулла Ахмади и египтянин Ибрагим Альшафе — обоим по 25 лет.

