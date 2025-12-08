Президент РПЛ назвал лучшего футболиста первой части сезона

Президент РПЛ Алаев назвал Сперцяна лучшим футболистом первой части сезона

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал лучшего футболиста первой части сезона. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер сделал выбор в пользу полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна. «Сыграл поярче, статистика говорит об этом, он молодец», — заявил Алаев.

Глава РПЛ также выделил российских игроков по итогам первой половины сезона. Алаев отметил хавбека «Зенита» Максима Глушенкова, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и их коллегу по амплуа Матвея Кисляка из ЦСКА.

Первая часть сезона РПЛ завершилась в воскресенье, 7 декабря. После 18 туров с 40 очками лидирует «Краснодар». Сперцян во всех 18 встречах выходил в стартовом составе «горожан», забил восемь мячей и сделал 12 результативных передач.