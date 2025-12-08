Реклама

Спорт
11:43, 8 декабря 2025Спорт

Президент РПЛ назвал лучшего футболиста первой части сезона

Президент РПЛ Алаев назвал Сперцяна лучшим футболистом первой части сезона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Алаев

Александр Алаев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал лучшего футболиста первой части сезона. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер сделал выбор в пользу полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна. «Сыграл поярче, статистика говорит об этом, он молодец», — заявил Алаев.

Глава РПЛ также выделил российских игроков по итогам первой половины сезона. Алаев отметил хавбека «Зенита» Максима Глушенкова, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и их коллегу по амплуа Матвея Кисляка из ЦСКА.

Первая часть сезона РПЛ завершилась в воскресенье, 7 декабря. После 18 туров с 40 очками лидирует «Краснодар». Сперцян во всех 18 встречах выходил в стартовом составе «горожан», забил восемь мячей и сделал 12 результативных передач.

