Интернет и СМИ
11:38, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Приложение Сбера появилось в App Store

В магазине App Store появилось новое приложение Сбера «Финансы Онлайн»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

В магазине приложений App Store появилось новое приложение компании Сбер. Об этом банк сообщил в своем Telegram-канале.

«Скачайте прямо сейчас приложение "Финансы Онлайн", пока свежая версия доступна для iPhone», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в новой версии приложения пользователям стала доступна оплата с помощью телефона. Уточняется, что опция будет работать в том числе без интернета или при плохом качестве соединения. Кроме того, изменения коснулись разделов «Дом», «Авто» и «Близкие». В сообщении добавили, что пользователи, среди прочего, смогут оплачивать заправку автомобиля бонусами «Спасибо», а также создавать совместные счета для семейных трат.

Также в приложении «Финансы Онлайн» появился помощник «ГигаЧат», работающий на базе искусственного интеллекта (ИИ). Наконец, у пользователей будет возможность расставить разделы в приложении в нужном порядке.

Ранее стало известно, что в App Store появилось приложение Газпромбанка. Уточнялось, что в версии программы пользователи смогут, в частности, пополнять аккаунт в Apple, чтобы совершать покупки в сервисах компании.

