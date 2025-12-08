Реклама

10:43, 8 декабря 2025Бывший СССР

Пушилин заявил об успехах ВС России у Красноармейска

Пушилин: Российские военные расширили буферную зону у Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные расширили буферную зону у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона», — сообщил Пушилин.

7 декабря Пушилин сообщил о дозачистке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске. Он допустил, что в городе еще могут выявлять каких-то переодевшихся украинских бойцов.

Ранее появились кадры с кладбищем американской техники под Красноармейском. Их показал российский военблогер Борис Рожин.

