Глава ДНР сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске

Дозачистка Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем канале в Мах написал глава ДНР Денис Пушилин.

«Какие-то еще, наверное, спрятавшиеся, переодевшиеся представители вооруженных формирований Украины еще будут выявляться», — указал он.

Ранее британская газета The Daily Telegraph написала, что освобождение бойцами армии России Красноармейска изменило ход конфликта — оно показало новый способ взятия города. Так, вместо агрессивного окружения города с тяжелой техникой и пехотой российские солдаты сделали ставку на заход в населенный пункт небольшими группами.

Вечером 1 декабря стало известно, что российская армия освободила Красноармейск, а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ город.