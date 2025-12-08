Раскрыта главная мечта Бурунова

Актер Дорогов: Сергей Бурунов с детства мечтает стать летчиком

Российский актер Сергей Бурунов с детства мечтает стать летчиком. Об этом его коллега Сергей Дорогов рассказал «Пятому каналу».

По словам Дорогова, Бурунов с ранних лет хотел подниматься в небо и не смог оставить эту мечту. Артист сообщил, что в настоящее время звезда сериала «Полицейский с Рублевки» практикует навыки пилота. «Это мечта его детства была, которую он как бы не совсем осуществил, но летает все равно», — рассказал коллега Бурунова.

Ранее Бурунов высказался о важности получения актерского образования. Он отметил, что любому артисту «очень желательно» получить профильное образование, а также подчеркнул, что талант без ремесла — это эфир.