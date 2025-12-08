Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:15, 8 декабря 2025Мир

Разрушение Европы назвали сопутствующим ущербом в конфликте США и Китая

Аналитики Рикелес и Фолкмен: ЕС будет сопутствующим ущербом в войне США и КНР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Разрушение стран Евросоюза (ЕС) будет сопутствующим ущербом в возможном военном столкновении США и КНР. Об этом в статье для The Guardian сообщили замдиректора аналитического центра «Центр европейской политики» Джордж Рикелес и аналитик Варг Фолкмен.

«Европа рискует стать "сопутствующим ущербом" в затянувшемся противостоянии США и Китая, при этом больше не имея железных гарантий, ранее смягчавших эти удары», — написали они.

По словам экспертов, положение европейских стран — «это жесткая, со всех сторон проигрышная позиция». Они подчеркнули, что Соединенные Штаты уже долгие годы дают понять своим европейским союзником, что Китай для американцев является куда более приоритетным регионом, чем Европа.

Ранее газета The Washington Post написала, что в Евросоюзе жалуются на политику президента США Дональда Трампа. Высокопоставленные европейские источники газеты отметили, что американский лидер якобы держал их в неведении относительно течения мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Жителей США предупредили о ненормальных опасных оленях

    Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

    Самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы в США

    В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

    В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

    Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

    США назвали единственной сверхдержавой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok