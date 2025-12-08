Аналитики Рикелес и Фолкмен: ЕС будет сопутствующим ущербом в войне США и КНР

Разрушение стран Евросоюза (ЕС) будет сопутствующим ущербом в возможном военном столкновении США и КНР. Об этом в статье для The Guardian сообщили замдиректора аналитического центра «Центр европейской политики» Джордж Рикелес и аналитик Варг Фолкмен.

«Европа рискует стать "сопутствующим ущербом" в затянувшемся противостоянии США и Китая, при этом больше не имея железных гарантий, ранее смягчавших эти удары», — написали они.

По словам экспертов, положение европейских стран — «это жесткая, со всех сторон проигрышная позиция». Они подчеркнули, что Соединенные Штаты уже долгие годы дают понять своим европейским союзником, что Китай для американцев является куда более приоритетным регионом, чем Европа.

Ранее газета The Washington Post написала, что в Евросоюзе жалуются на политику президента США Дональда Трампа. Высокопоставленные европейские источники газеты отметили, что американский лидер якобы держал их в неведении относительно течения мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.