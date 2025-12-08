Реклама

13:29, 8 декабря 2025Путешествия

Рейс до Египта задержали в аэропорту российского города на сутки

Рейс AlMasria из Екатеринбурга в Хургаду задерживается больше чем на сутки
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рейс до Хургады (Египет) задержали в аэропорту Екатеринбурга больше чем на сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Еще 7 декабря стало известно, что лайнер авиакомпании AlMasria должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Хургаду в 08:25 по местному времени и прибыть в египетский город в 11:35. Сначала рейс перенесли более чем на 15 часов — на 02:00 8 декабря. Однако и в это время борт не взлетел.

Пассажиры рассказали, что на время ожидания им предоставили напитки, питание и гостиницу. «Однако мы даже не можем лечь спать, потому что время вылета постоянно сдвигается на очередные час-другой, а информации, когда нам снова выезжать в аэропорт, нет», — пояснила путешественница.

Представитель AlMasria пояснил, что столь длительная задержка произошла из-за ожидания прибытия борта из Челябинска, где бушует сильный снегопад, в Кольцово.

Ранее пассажиры застряли в самолете в московском аэропорту Шереметьево из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Уже на земле их не выпускали из салона на протяжении более двух часов.

